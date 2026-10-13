Али аль-Амуди, отвечающий за деятельность политического бюро ХАМАС в городе Газа, выжил после удара по жилому дому 3 октября. По информации трех источников Asharq Al-Awsat, он покинул квартиру примерно за три часа до атаки, получив срочное предупреждение. По данным издания, при ударе погибли пятеро палестинцев.

Предупреждение о беспилотниках

Как утверждают источники издания, 2 октября двое бойцов воздушного подразделения бригад Аль-Кассам заметили два израильских разведывательных беспилотника. По их словам, аппараты длительное время кружили над домом и районом порта на западе города Газа.

Бойцы предположили, что такое наблюдение могло предшествовать покушению на высокопоставленного представителя ХАМАС, и проинформировали руководителей службы безопасности движения. Предупреждение передали людям, ответственным за охрану руководителей ХАМАС, в том числе аль-Амуди.

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По словам собеседников Asharq Al-Awsat, охранник, знавший местонахождение аль-Амуди, сразу сообщил ему о риске. Аль-Амуди решил покинуть квартиру. Примерно через час или более по квартире, по данным источников, нанесли удар управляемыми ракетами и одним или двумя беспилотниками-камикадзе.

Роль аль-Амуди в ХАМАС

Аль-Амуди был близок к бывшему лидеру ХАМАС Яхье Синвару; они вместе находились в израильских тюрьмах. Аль-Амуди освободили в рамках обмена пленными на израильского военнослужащего Гилада Шалита.

Перед ударом он участвовал во внутренних выборах руководителя ХАМАС в Газе, где его соперником был Низар Аваддалла. Ни один из кандидатов не получил решающего преимущества, а второй тур остановили после обжалования. Источники издания также заявили, что вооруженные группировки в Газе постоянно следят за беспилотниками, пытаясь определить возможную подготовку атак на своих руководителей.

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