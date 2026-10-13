阿里·阿穆迪在加沙住宅遇袭后幸存——Asharq Al-Awsat

负责哈马斯政治局在加沙市活动的阿里·阿穆迪在10月3日一栋住宅楼遭袭后幸存。据三名《中东报》消息人士称，他在收到紧急警告后，于袭击发生前约三小时离开了公寓。该媒体称，五名巴勒斯坦人在此次袭击中死亡。

无人机警告

该媒体消息人士称，10月2日，卡桑旅空中部队的两名武装人员发现了两架以色列侦察无人机。据他们称，这些飞行器长时间盘旋在该住宅和加沙市西部港口区域上空。

武装人员认为，这种监视可能是对一名哈马斯高级官员实施暗杀的前兆，并通知了该组织安全部门的负责人。警告被传达给负责保护哈马斯领导人的人员，其中包括阿穆迪。

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据《中东报》消息人士称，一名知道阿穆迪所在地的警卫立即将风险告知了他。阿穆迪决定离开公寓。消息人士称，大约一小时或更久后，该公寓遭到制导导弹以及一架或两架自杀式无人机的袭击。

阿穆迪在哈马斯中的角色

阿穆迪与哈马斯前领导人叶海亚·辛瓦尔关系密切；两人曾一同被关押在以色列监狱。阿穆迪是在以色列军人吉拉德·沙利特相关的囚犯交换中获释的。

在遭袭前，他参加了哈马斯加沙地带负责人内部选举，尼扎尔·阿瓦达拉是其竞争对手。两名候选人均未取得决定性优势，第二轮投票在提出申诉后被中止。该媒体消息人士还称，加沙地带的武装组织持续监视无人机，试图判断是否可能正在准备针对其领导人的袭击。

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