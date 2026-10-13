Ali al-Amudi, który odpowiada za działalność biura politycznego Hamasu w mieście Gaza, przeżył uderzenie w budynek mieszkalny 3 października. Według trzech źródeł Asharq Al-Awsat, opuścił mieszkanie około trzy godziny przed atakiem po otrzymaniu pilnego ostrzeżenia. Jak podało wydawnictwo, w uderzeniu zginęło pięciu Palestyńczyków.

Ostrzeżenie o dronach

Jak twierdzą źródła wydawnictwa, 2 października dwóch bojowników jednostki powietrznej Brygad Al-Kassam zauważyło dwa izraelskie drony rozpoznawcze. Według nich aparaty przez długi czas krążyły nad domem i obszarem portu w zachodniej części miasta Gaza.

Bojownicy przypuszczali, że taka obserwacja mogła poprzedzać próbę zamachu na wysokiego rangą przedstawiciela Hamasu, i poinformowali kierownictwo służby bezpieczeństwa ruchu. Ostrzeżenie przekazano osobom odpowiedzialnym za ochronę przywódców Hamasu, w tym al-Amudiego.

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Według rozmówców Asharq Al-Awsat ochroniarz, który znał miejsce pobytu al-Amudiego, natychmiast poinformował go o ryzyku. Al-Amudi postanowił opuścić mieszkanie. Około godzinę lub więcej później mieszkanie, według źródeł, zostało zaatakowane kierowanymi rakietami oraz jednym lub dwoma dronami kamikadze.

Rola al-Amudiego w Hamasie

Al-Amudi był bliski byłemu przywódcy Hamasu Jahji Sinwarowi; razem przebywali w izraelskich więzieniach. Al-Amudi został zwolniony w ramach wymiany więźniów za izraelskiego żołnierza Gilada Szalita.

Przed uderzeniem uczestniczył w wewnętrznych wyborach na szefa Hamasu w Gazie, w których jego rywalem był Nizar Awadallah. Żaden z kandydatów nie uzyskał decydującej przewagi, a drugą turę wstrzymano po złożeniu odwołania. Źródła wydawnictwa oświadczyły również, że ugrupowania zbrojne w Gazie stale monitorują drony, próbując ustalić, czy mogą być przygotowywane ataki na ich przywódców.

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