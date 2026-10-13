У Сирії збирають підписи за скасування закону проти Братства — Asharq Al-Awsat

У Сирії депутати збирають підписи для внесення пропозиції про скасування Закону №49 від 1980 року, який встановлює смертну кару за членство в «Мусульманському братстві». Ініціатива з’явилася на тлі заяв угруповання про намір повернутися до політичного життя після десятиліть заборони, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Голова комітету Народного зібрання з конституційних і законодавчих питань Абдель Насер Хушан заявив, що ініціатива ще перебуває на етапі збору підписів і до парламенту її не подавали. За правилами зібрання, для підготовки законопроєкту та його передання профільному комітету необхідна підтримка щонайменше 17 депутатів.

Закон часів Хафеза Асада

Закон №49 ухвалили в липні 1980 року за правління тодішнього президента Хафеза Асада. Він кваліфікував кожного члена «Мусульманського братства» як злочинця, якому загрожує смертна кара. Закон став одним з інструментів протистояння влади з організацією; її члени та прихильники роками зазнавали арештів і переслідувань.

Дослідник ісламістських організацій Хуссам Джазматі очікує широкої підтримки скасування документа як у парламенті, так і поза ним. Він наголосив, що силові структури колишньої влади застосовували закон для переслідування людей, яких лише підозрювали у зв’язках із «Мусульманським братством».

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Невизначені правила для партій

Правовий статус Закону №49 залишається незрозумілим. Декларація, ухвалена 29 січня 2025 року після падіння уряду Башара Асада, призупинила дію всіх виняткових законів. Водночас неясно, чи поширюється це рішення на Закон №49, або ж його потрібно скасовувати окремим законодавчим актом.

Декларація також передбачала розпуск партії Баас, партій Національного прогресивного фронту та пов’язаних із ними структур, однак не ліквідувала всі політичні партії без винятку. Це залишило неврегульованою правову основу для партійної діяльності в перехідний період.

Шура сирійського «Мусульманського братства» 27 вересня 2026 року оприлюднила заяву з 16 пунктів, у якій підтвердила прагнення брати участь у політичному житті та закликала до плюралізму і встановлення правил для діяльності партій. Дослідник ісламістських рухів Абдель Рахман аль-Хадж назвав можливий розгляд скасування закону перевіркою політичної волі перехідної влади Сирії.

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