В Сирии депутаты собирают подписи для внесения предложения об отмене Закона №49 от 1980 года, устанавливающего смертную казнь за членство в «Братьях-мусульманах». Инициатива появилась на фоне заявлений группировки о намерении вернуться к политической жизни после десятилетий запрета, сообщает Asharq Al-Awsat.

Председатель комитета Народного собрания по конституционным и законодательным вопросам Абдель Насер Хушан заявил, что инициатива пока находится на этапе сбора подписей и в парламент не вносилась. По правилам собрания, для подготовки законопроекта и передачи его в профильный комитет необходима поддержка как минимум 17 депутатов.

Закон времен Хафеза Асада

Закон №49 был принят в июле 1980 года при правлении тогдашнего президента Хафеза Асада. Он квалифицировал каждого члена «Братьев-мусульман» как преступника, которому грозит смертная казнь. Закон стал одним из инструментов противостояния властей с организацией; ее члены и сторонники годами подвергались арестам и преследованиям.

Исследователь исламистских организаций Хуссам Джазмати ожидает широкой поддержки отмены документа как в парламенте, так и за его пределами. Он подчеркнул, что силовые структуры бывшей власти использовали закон для преследования людей, которых лишь подозревали в связях с «Братьями-мусульманами».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Неопределенные правила для партий

Правовой статус Закона №49 остается неясным. Декларация, принятая 29 января 2025 года после падения правительства Башара Асада, приостановила действие всех исключительных законов. В то же время неясно, распространяется ли это решение на Закон №49 или его необходимо отменять отдельным законодательным актом.

Декларация также предусматривала роспуск партии Баас, партий Национального прогрессивного фронта и связанных с ними структур, однако не упразднила все политические партии без исключения. Это оставило неурегулированной правовую основу для партийной деятельности в переходный период.

Шура сирийских «Братьев-мусульман» 27 сентября 2026 года обнародовала заявление из 16 пунктов, в котором подтвердила стремление участвовать в политической жизни и призвала к плюрализму и установлению правил деятельности партий. Исследователь исламистских движений Абдель Рахман аль-Хадж назвал возможное рассмотрение отмены закона проверкой политической воли переходных властей Сирии.

Читай нас в