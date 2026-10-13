W Syrii deputowani zbierają podpisy, aby zgłosić propozycję uchylenia ustawy nr 49 z 1980 roku, która przewiduje karę śmierci za członkostwo w Bractwie Muzułmańskim. Inicjatywa pojawiła się w związku z oświadczeniami ugrupowania o zamiarze powrotu do życia politycznego po dziesięcioleciach zakazu, poinformował Asharq Al-Awsat.

Przewodniczący komisji Zgromadzenia Ludowego do spraw konstytucyjnych i ustawodawczych Abdel Naser Houshan oświadczył, że inicjatywa jest jeszcze na etapie zbierania podpisów i nie została przedłożona parlamentowi. Zgodnie z regulaminem zgromadzenia, aby przygotować projekt ustawy i przekazać go właściwej komisji, potrzebne jest poparcie co najmniej 17 deputowanych.

Ustawa z czasów Hafeza al-Asada

Ustawa nr 49 została uchwalona w lipcu 1980 roku za rządów ówczesnego prezydenta Hafeza al-Asada. Uznała każdego członka Bractwa Muzułmańskiego za przestępcę, któremu grozi kara śmierci. Ustawa stała się jednym z narzędzi konfrontacji władz z organizacją; jej członkowie i sympatycy przez lata byli poddawani aresztowaniom i prześladowaniom.

Badacz organizacji islamistycznych Hussam Jazmati oczekuje szerokiego poparcia dla uchylenia dokumentu zarówno w parlamencie, jak i poza nim. Podkreślił, że struktury bezpieczeństwa byłych władz wykorzystywały ustawę do prześladowania osób jedynie podejrzewanych o związki z Bractwem Muzułmańskim.

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Niejasne zasady dla partii

Status prawny ustawy nr 49 pozostaje niejasny. Deklaracja przyjęta 29 stycznia 2025 roku po upadku rządu Baszara al-Asada zawiesiła obowiązywanie wszystkich ustaw wyjątkowych. Jednocześnie nie jest jasne, czy decyzja ta obejmuje ustawę nr 49, czy też należy ją uchylić odrębnym aktem ustawodawczym.

Deklaracja przewidywała również rozwiązanie partii Baas, partii Narodowego Frontu Postępowego oraz powiązanych z nimi struktur, lecz nie zlikwidowała bez wyjątku wszystkich partii politycznych. Pozostawiło to nieuregulowane podstawy prawne działalności partyjnej w okresie przejściowym.

27 września 2026 roku Szura syryjskiego Bractwa Muzułmańskiego opublikowała 16-punktowe oświadczenie, w którym potwierdziła dążenie do udziału w życiu politycznym oraz wezwała do pluralizmu i ustanowienia zasad działalności partii. Badacz ruchów islamistycznych Abdel Rahman al-Haj nazwał możliwe rozpatrzenie uchylenia ustawy sprawdzianem woli politycznej syryjskich władz przejściowych.

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