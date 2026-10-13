叙利亚议员正在征集签名，以提交废除1980年第49号法律的提案。该法律规定，加入穆斯林兄弟会可被判处死刑。该倡议是在该组织表示打算在被禁数十年后重返政治生活的背景下出现的，Asharq Al-Awsat报道。

叙利亚人民议会宪法和立法事务委员会主席阿卜杜勒·纳赛尔·胡尚表示，该倡议仍处于征集签名阶段，尚未提交议会。根据议会规则，起草法案并将其提交相关委员会需要至少17名议员的支持。

哈菲兹·阿萨德时期的法律

第49号法律于1980年7月、时任总统哈菲兹·阿萨德执政期间通过。该法律将每一名穆斯林兄弟会成员定为罪犯，并面临死刑。该法律成为当局与该组织对抗的工具之一；其成员和支持者多年来遭受逮捕和迫害。

伊斯兰主义组织研究员胡萨姆·贾兹马提预计，无论在议会内外，废除该文件都将获得广泛支持。他强调，前政府的安全机构曾利用该法律迫害那些仅被怀疑与穆斯林兄弟会有联系的人。

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政党规则未定

第49号法律的法律地位仍不明确。巴沙尔·阿萨德政府倒台后，于2025年1月29日通过的一项宣言暂停了所有特别法律的效力。与此同时，尚不清楚该决定是否适用于第49号法律，还是必须通过单独的立法法案将其废除。

该宣言还规定解散复兴党、全国进步阵线的各党派及其附属机构，但并未毫无例外地解散所有政党。这使得过渡时期政党活动的法律基础仍未得到规范。

叙利亚穆斯林兄弟会协商委员会于2026年9月27日发布了一份包含16项内容的声明，确认希望参与政治生活，并呼吁实行多元主义及制定政党活动规则。伊斯兰主义运动研究员阿卜杜勒·拉赫曼·哈吉称，对废除该法律的可能审议是对叙利亚过渡当局政治意愿的考验。

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