В Саудовской Аравии возле штаб-квартиры Saudi Aramco прогремели взрывы, здание было эвакуировано

Вечером 13 октября в Дахране (Саудовская Аравия) раздались взрывы вблизи штаб-квартиры нефтяной компании Saudi Aramco. По сообщению Reuters, здание было эвакуировано. Один из источников сообщил о возникновении пожара. Саудовские военные подтвердили перехват ракеты над городом.

Нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии является одним из ключевых элементов глобального энергетического рынка. Поэтому любые угрозы стратегическим объектам в стране могут влиять на настроения участников рынка и усиливать неопределенность относительно стабильности поставок энергоносителей.

Даже если добыча нефти не прекращается, подобные инциденты могут увеличить расходы на охрану и защиту инфраструктуры, а также заставить инвесторов более внимательно оценивать риски для энергетического сектора.

Саудовская Аравия располагает современными системами вооружения и значительными финансовыми ресурсами. В то же время угроза ракетных и беспилотных атак демонстрирует сложность защиты крупных промышленных объектов даже при наличии мощной системы противовоздушной обороны.

В контексте регионального противостояния особое внимание привлекают угрозы со стороны йеменских хуситов, которые ранее совершали атаки на объекты в Саудовской Аравии. Однако имеющаяся информация об инциденте в Дахране сама по себе не подтверждает, кто именно стоит за возможной атакой.

Таким образом, события возле штаб-квартиры Saudi Aramco важны не только из-за возможных последствий для нефтяной инфраструктуры. Они также напоминают, что угрозы стратегическим объектам могут повышать расходы на безопасность и усиливать неопределенность на мировых энергетических рынках.

Об этом пишет издание Reuters.

Цены на нефть выросли на фоне опасений относительно возможных перебоев в поставках из-за эскалации противостояния между Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подорожали на 1,24% — до 107,02 доллара за баррель, а ноябрьские фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 1,18% — до 95,25 доллара за баррель.

IndiGo, Air India Express, Air India и Akasa Air отменили рейсы в и из городов Саудовской Аравии до 17 октября из-за ситуации с безопасностью в регионе. Ограничения касаются рейсов в Эр-Рияд, Джидду, Даммам, а также Медину.

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