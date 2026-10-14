Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф встретился с новоназначенным генеральным секретарем Мекканского соглашения о совместной обороне, генерал-лейтенантом в отставке Науманом Махмудом. Во время встречи глава правительства заслушал стратегию развития оборонного и стратегического сотрудничества в рамках пакта, сообщает Dawn со ссылкой на государственное радио Пакистана.

Первый генсек альянса

Науман Махмуд был назначен первым генеральным секретарем Мекканского оборонного альянса между Пакистаном, Саудовской Аравией и Турцией. Соглашение подписали 7 августа. Оно предусматривает, что государства-участники будут рассматривать нападение на одно из них как нападение на всех членов объединения.

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Шехбаз Шариф назвал пакт исторической вехой для мира, единства и стабильности в регионе. Он также пожелал Махмуду успехов на новой должности.

Заявление относительно Саудовской Аравии

Премьер Пакистана подтвердил неизменную приверженность страны защите суверенитета, территориальной целостности и безопасности Саудовской Аравии. Встреча состоялась на фоне усиления напряженности в последние дни между Саудовской Аравией, которая является участницей пакта, и йеменскими повстанцами-хуситами.

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