Premier Pakistanu Shehbaz Sharif spotkał się z nowo mianowanym sekretarzem generalnym Mekkańskiego Porozumienia o Wspólnej Obronności, emerytowanym generałem porucznikiem Naumanem Mahmoodem. Podczas spotkania szef rządu zapoznał się ze strategią rozwoju współpracy obronnej i strategicznej w ramach paktu, informuje Dawn, powołując się na państwowe radio Pakistanu.

Pierwszy sekretarz generalny sojuszu

Nauman Mahmood został mianowany pierwszym sekretarzem generalnym Mekkańskiego Sojuszu Obronnego między Pakistanem, Arabią Saudyjską i Turcją. Umowę podpisano 7 sierpnia. Przewiduje ona, że państwa członkowskie będą traktować atak na jedno z nich jako atak na wszystkich członków sojuszu.

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Shehbaz Sharif nazwał pakt historycznym kamieniem milowym dla pokoju, jedności i stabilności w regionie. Życzył także Mahmoodowi sukcesów na nowym stanowisku.

Oświadczenie w sprawie Arabii Saudyjskiej

Premier Pakistanu potwierdził niezmienne zaangażowanie kraju w ochronę suwerenności, integralności terytorialnej i bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej. Spotkanie odbyło się w tle nasilonych w ostatnich dniach napięć między Arabią Saudyjską, będącą stroną paktu, a jemeńskimi rebeliantami Huti.

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