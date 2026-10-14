Прем’єр Пакистану Шехбаз Шариф заслухав стратегію Мекканського альянсу — Dawn

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф зустрівся з новопризначеним генеральним секретарем Мекканської угоди про спільну оборону, генерал-лейтенантом у відставці Науманом Махмудом. Під час зустрічі глава уряду заслухав стратегію розвитку оборонної та стратегічної співпраці в межах пакту, повідомляє Dawn з посиланням на державне радіо Пакистану.

Перший генсек альянсу

Наумана Махмуда призначили першим генеральним секретарем Мекканського оборонного альянсу між Пакистаном, Саудівською Аравією та Туреччиною. Угоду підписали 7 серпня. Вона передбачає, що держави-учасниці розглядатимуть напад на одну з них як напад на всіх членів об’єднання.

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Шехбаз Шариф назвав пакт історичною віхою для миру, єдності та стабільності в регіоні. Він також побажав Махмуду успіхів на новій посаді.

Заява щодо Саудівської Аравії

Прем’єр Пакистану підтвердив незмінну відданість країни захисту суверенітету, територіальної цілісності та безпеки Саудівської Аравії. Зустріч відбулася на тлі посилення напруженості між Саудівською Аравією, яка є учасницею пакту, та єменськими повстанцями-хуситами протягом останніх днів.

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