Китайские исследователи предложили концепцию модульной бронемашины, которую можно адаптировать для действий на суше, в воде, в воздухе и в условиях электромагнитного противостояния. Один из предложенных модулей, согласно замыслу авторов, позволит машине работать под водой на глубине до 50 метров в течение двух часов.

Об исследовании, опубликованном 6 августа в рецензируемом китайском журнале Acta Armamentarii, сообщает South China Morning Post. Работу подготовили специалисты компании Inner Mongolia First Machinery Group, которая занимается разработкой китайских танков и бронетехники, совместно с Пекинским технологическим институтом.

Модули для разных условий

Авторы называют свою разработку «гетерогенным» оборудованием. Согласно их концепции, машина должна быстро менять физические модули и функции в зависимости от задачи. Исследователи стремятся сократить цикл наблюдения, оценки, принятия решения и действия до девяти секунд — примерно в пять раз по сравнению с показателем, который они приводят для существующих систем.

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Во время испытаний модулей среднее время их соединения составило 8,7 секунды, а успешность — 98,3% в 1 000 тестов. Испытания проводились при температуре от минус 20 до плюс 50 градусов Цельсия, в условиях сильных электромагнитных помех и болотистой местности.

Параметры подводного варианта

Переходы между режимами работы, в том числе для использования водного модуля, разработчики планируют осуществлять за время до 12 минут. При этом подводные характеристики концепции не проверялись: в исследовании не приведены данные о скорости или дальности движения под водой.

На суше базовый модуль, по расчетам авторов, должен развивать не менее 70 км/ч на дорогах и 40 км/ч по бездорожью. Заявленный запас хода гибридной версии составляет не менее 600 км. Исследователи также считают, что сочетание подводного маневрирования с очисткой препятствий с помощью дронов может сократить время десантной операции на 60%.

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