中国研究人员提出了一种模块化装甲车概念，可根据任务适配陆地、水中、空中以及电磁对抗条件下的行动。按照作者的设想，其中一个拟议模块将使该车辆能够在最深50米的水下工作两小时。

据《南华早报》报道，这项研究于8月6日发表在经同行评审的中国期刊《Acta Armamentarii》上。该研究由从事中国坦克和装甲车辆研发的内蒙古第一机械集团有限公司专家与北京理工大学共同完成。

适用于不同条件的模块

作者将其研发成果称为“异构”装备。按照他们的构想，该车辆应能根据任务快速更换物理模块和功能。研究人员力求将观察、评估、决策和行动周期缩短至9秒——与他们列出的现有系统指标相比约缩短五倍。

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在模块测试期间，模块连接的平均时间为8.7秒，1,000次测试中的成功率为98.3%。测试在零下20摄氏度至零上50摄氏度的温度范围内、强电磁干扰和泥泞地形条件下进行。

水下版本的参数

开发人员计划在最多12分钟内完成不同工作模式之间的转换，包括启用水上模块。与此同时，该概念的水下性能尚未经过测试：研究中未提供水下移动速度或续航距离的数据。

根据作者的计算，在陆地上，基础模块应能在道路上达到至少70公里/小时、在越野条件下达到40公里/小时。混合动力版本的宣称续航里程至少为600公里。研究人员还认为，将水下机动与使用无人机清除障碍相结合，可将登陆行动时间缩短60%。

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