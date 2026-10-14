在巴基斯坦白沙瓦，检方就2023年5月洗劫并纵火焚烧Radio Pakistan大楼一案，向反恐法院提交了一份补充起诉文件。文件列入了前开伯尔-普什图省政府首脑Sohail Afridi及另外四人。

据Dawn报道，文件中还包括前省级部长Taimur Saleem Jhagra和Kamran Bangash、Pakistan Tehreek-i-Insaf党白沙瓦地区分支负责人Irfan Saleem，以及该党活动人士Amir Khan Chamkani。

法证鉴定结论

这份补充起诉文件参考了旁遮普法证科学机构和巴基斯坦国家数据库与登记局的鉴定结论后提交。供核查的材料包括据控方称与该事件有关的视频录像，以及嫌疑人的头像照片。

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旁遮普法证科学机构在报告中指出，五名男子的面部特征与视频中可见、并被怀疑参与骚乱人员的面部特征相符。国家数据库与登记局报告了巴基斯坦身份证号码，该机构评估认为，这些号码可能与这五人的头像照片相对应。

各方立场与案件进展

Radio Pakistan白沙瓦站台长Tufail Ahmad提供了补充证词，其中也将这五名男子列为案件相关人员。与此同时，PTI代表质疑视频录像的真实性，称这些录像与2023年5月10日的袭击无关。

法院已在审理涉及75名被告的案件，其中包括现任和前任立法者。他们于2025年6月3日被控罪，且均不认罪。由于法官Wali Mohammad Khan缺席，案件听证会被推迟至10月28日。

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