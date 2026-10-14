W Peszawarze w Pakistanie prokuratura złożyła do sądu antyterrorystycznego dodatkowy akt oskarżenia w sprawie splądrowania i podpalenia budynku Radio Pakistan w maju 2023 roku. Wpisano do niego byłego szefa rządu prowincji Chajber Pasztunchwa Sohaila Afridiego oraz cztery inne osoby.

Jak podaje Dawn, w dokumencie figurują również byli ministrowie prowincjalni Taimur Saleem Jhagra i Kamran Bangash, przewodniczący okręgowego oddziału Pakistan Tehreek-i-Insaf w Peszawarze Irfan Saleem oraz działacz partyjny Amir Khan Chamkani.

Wnioski z ekspertyz

Dodatkowy akt oskarżenia złożono z uwzględnieniem ustaleń Agencji Nauk Sądowych Pendżabu oraz pakistańskiego Narodowego Urzędu Baz Danych i Rejestracji. Do weryfikacji przekazano nagrania wideo, które według oskarżenia dotyczą incydentu, a także zdjęcia profilowe podejrzanych.

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Agencja Nauk Sądowych Pendżabu wskazała w raporcie, że rysy twarzy pięciu mężczyzn odpowiadają rysom osób widocznych na nagraniach wideo i podejrzewanych o udział w zamieszkach. Narodowy Urząd Baz Danych i Rejestracji poinformował o numerach pakistańskich dowodów tożsamości, które według jego oceny mogą odpowiadać zdjęciom profilowym tych pięciu osób.

Stanowiska stron i przebieg sprawy

Dyrektor stacji Radio Pakistan w Peszawarze Tufail Ahmad złożył dodatkowe zeznania, w których również wskazał pięciu mężczyzn jako osoby objęte sprawą. Przedstawiciele PTI jednocześnie podawali w wątpliwość autentyczność nagrań wideo, twierdząc, że nie dotyczą one ataku z 10 maja 2023 roku.

Sąd rozpatruje już sprawę przeciwko 75 oskarżonym, wśród których są obecni i byli ustawodawcy. Postawiono im zarzuty 3 czerwca 2025 roku, a oni nie przyznali się do winy. Rozprawę odroczono do 28 października z powodu nieobecności sędziego Waliego Mohammada Khana.

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