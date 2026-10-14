В Пешаваре, Пакистан, прокуратура подала в антитеррористический суд дополнительный обвинительный документ по делу о разгроме и поджоге здания Radio Pakistan в мае 2023 года. В него внесли бывшего главу правительства провинции Хайбер-Пахтунхва Сохайла Африди и еще четырех человек.

Как сообщает Dawn, вместе с Африди в документе фигурируют бывшие провинциальные министры Таймур Салим Джагра и Камран Бангаш, глава районной организации партии Pakistan Tehreek-i-Insaf в Пешаваре Ирфан Салим и партийный активист Амир Хан Чамкани.

Выводы экспертиз

Дополнительный обвинительный документ подали с учетом выводов Агентства судебной экспертизы Пенджаба и Национального органа баз данных и регистрации Пакистана. Для проверки передали видеозаписи, которые, по данным обвинения, касаются инцидента, а также профильные фотографии подозреваемых.

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Агентство судебной экспертизы Пенджаба в отчете указало, что черты лиц пяти мужчин совпадают с чертами лиц людей, видимых на видео и подозреваемых в участии в беспорядках. Национальный орган баз данных и регистрации сообщил о номерах пакистанских удостоверений личности, которые, по его оценке, могут соответствовать профильным фотографиям этих пяти лиц.

Позиции сторон и ход дела

Директор станции Radio Pakistan в Пешаваре Туфайл Ахмад дал дополнительные показания, в которых также назвал пятерых мужчин фигурантами дела. Представители PTI в то же время ставили под сомнение подлинность видеозаписей, заявляя, что они не относятся к нападению 10 мая 2023 года.

Суд уже рассматривает дело в отношении 75 обвиняемых, среди которых есть действующие и бывшие законодатели. Им предъявили обвинения 3 июня 2025 года, и они не признали вину. Слушание по делу отложили до 28 октября из-за отсутствия судьи Вали Мохаммада Хана.

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