美国共和党国会女议员阿什莉·辛森和民主党人乔什·图雷克——艾奥瓦州众议院议员——在得梅因举行了争夺艾奥瓦州空缺美国参议院席位的第二场也是最后一场辩论。两人正在争夺即将离任的共和党参议员乔妮·恩斯特的席位。正如The Hill报道，最新民调显示两位候选人的支持率几乎持平，不过Decision Desk HQ认为辛森是11月选举中的微弱热门人选。

由WHO 13电视台组织的辩论主要聚焦生活成本和伊朗战争。获得唐纳德·特朗普总统支持的辛森批评了他与俄罗斯这一侵略国就柴油燃料达成的协议。她表示，美国应降低汽油和柴油价格，但不应为此与俄罗斯达成交易，而应提议降低联邦汽油税并考虑推出补偿计划。

围绕战争和燃油价格的争议

图雷克也反对与莫斯科达成的协议，但指责辛森投票反对一项旨在限制伊朗战争的战争权力决议。据他称，辛森曾七次投票支持延续冲突，这导致艾奥瓦州汽油价格大幅上涨。

辛森此前在一些竞选议题上与特朗普存在分歧：上个月，她呼吁结束伊朗战争。The Hill指出，包括艾奥瓦州在内的农业州受到这场冲突背景下柴油价格上涨的影响。

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相互指责

辩论期间，候选人还就个人财务和出席会议情况发生争论。图雷克称，辛森据称利用其在国会的工作谋取私利并支持亿万富翁。他提到，2021年，辛森的丈夫马特·阿伦霍尔茨共同拥有的一家保险代理机构被出售给一家私募投资公司。

辛森回应称，她不持有公开交易的股票，并称图雷克的指控是谎言。她8月的财务申报列出了共同基金和交易所交易基金，以及由其丈夫持有的High Street Insurance Partners私人股份，价值在100万至500万美元之间。

另一方面，辛森批评图雷克出席州立法机构会议的情况。根据PolitiFact的数据，在1月12日至4月2日期间，他缺席了艾奥瓦州众议院全体会议445次投票中的261次。图雷克承认缺席，并解释称是由于紧张的竞选日程；他还表示，自己在该州全部99个选区与选民举行会面。

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