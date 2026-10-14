Представительница Конгресса США от Республиканской партии Эшли Хинсон и демократ Джош Турек, депутат Палаты представителей штата Айова, провели в Де-Мойне вторые и финальные дебаты за открытое место штата Айова в Сенате США. Они борются за мандат сенатора-республиканки Джони Эрнст, которая покидает должность. Как сообщает The Hill, последние опросы показывают почти равные позиции кандидатов, хотя Decision Desk HQ считает Хинсон небольшой фавориткой ноябрьской гонки.

Дебаты, организованные телеканалом WHO 13, были посвящены прежде всего стоимости жизни и войне в Иране. Хинсон, которую поддерживает президент Дональд Трамп, раскритиковала его договоренность с Россией, государством-агрессором, относительно дизельного топлива. Она заявила, что США должны снижать цены на бензин и дизельное топливо, но не заключать для этого сделки с Россией, предложив вместо этого снизить федеральный налог на бензин и рассмотреть программу компенсаций.

Спор о войне и ценах на топливо

Турек также выступил против договоренности с Москвой, однако упрекнул Хинсон в ее голосованиях против резолюции о военных полномочиях, которая должна была ограничить войну в Иране. По его словам, Хинсон семь раз голосовала за продолжение конфликта, что, как он утверждает, привело к существенному росту цен на бензин в Айове.

Хинсон ранее расходилась с Трампом по некоторым вопросам кампании: в прошлом месяце она призвала прекратить войну в Иране. The Hill отмечает, что сельскохозяйственные штаты, в частности Айова, ощутили влияние роста цен на дизельное топливо на фоне этого конфликта.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Взаимные обвинения

Во время дебатов кандидаты также спорили о личных финансах и посещаемости заседаний. Турек заявил, что Хинсон якобы использует работу в Конгрессе для личного обогащения и поддержки миллиардеров. Он обратил внимание на продажу в 2021 году страхового агентства, совладельцем которого был муж Хинсон Мэтт Аренхольц, частной инвестиционной компании.

Хинсон ответила, что не владеет акциями, торгующимися на бирже, и назвала обвинения Турека ложью. В ее августовской финансовой декларации указаны паевые инвестиционные фонды и биржевые фонды, а также частные акции High Street Insurance Partners, которыми владеет ее муж, стоимостью от 1 до 5 млн долларов.

В свою очередь Хинсон критиковала посещаемость Туреком заседаний законодательного органа штата. По данным PolitiFact, в период с 12 января по 2 апреля он пропустил 261 из 445 голосований полного состава Палаты представителей Айовы. Турек признал пропуски, объяснив их напряженным графиком кампании, и заявил, что проводит встречи с избирателями во всех 99 округах штата.

Читай нас в