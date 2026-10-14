Republikanka i członkini Izby Reprezentantów USA Ashley Hinson oraz demokrata Josh Turek, członek Izby Reprezentantów stanu Iowa, odbyli w Des Moines drugą i finałową debatę o wolne miejsce stanu Iowa w Senacie USA. Rywalizują o mandat republikańskiej senator Joni Ernst, która odchodzi ze stanowiska. Jak informuje The Hill, ostatnie sondaże pokazują niemal wyrównane notowania kandydatów, choć Decision Desk HQ uznaje Hinson za nieznaczną faworytkę listopadowego wyścigu.

Debata, zorganizowana przez stację WHO 13, dotyczyła przede wszystkim kosztów życia i wojny w Iranie. Hinson, którą popiera prezydent Donald Trump, skrytykowała jego porozumienie z Rosją, państwem-agresorem, dotyczące oleju napędowego. Stwierdziła, że USA powinny obniżać ceny benzyny i oleju napędowego, ale nie zawierać w tym celu umów z Rosją, proponując zamiast tego obniżenie federalnego podatku od benzyny i rozważenie programu rekompensat.

Spór o wojnę i ceny paliw

Turek również sprzeciwił się porozumieniu z Moskwą, lecz zarzucił Hinson jej głosowania przeciw rezolucji dotyczącej uprawnień wojennych, która miała ograniczyć wojnę w Iranie. Według niego Hinson siedem razy głosowała za kontynuowaniem konfliktu, co, jak twierdzi, spowodowało znaczny wzrost cen benzyny w Iowa.

Hinson wcześniej różniła się z Trumpem w niektórych kwestiach kampanii: w ubiegłym miesiącu wezwała do zakończenia wojny w Iranie. The Hill zauważa, że stany rolnicze, w tym Iowa, odczuły skutki wzrostu cen oleju napędowego w związku z tym konfliktem.

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Wzajemne oskarżenia

Podczas debaty kandydaci spierali się także o osobiste finanse i obecność na posiedzeniach. Turek stwierdził, że Hinson rzekomo wykorzystuje pracę w Kongresie do własnego wzbogacenia się i wspierania miliarderów. Wskazał na sprzedaż w 2021 roku agencji ubezpieczeniowej, której współwłaścicielem był mąż Hinson, Matt Arenholz, prywatnej firmie inwestycyjnej.

Hinson odpowiedziała, że nie posiada akcji notowanych na giełdzie, i nazwała oskarżenia Turka kłamstwami. W jej sierpniowym oświadczeniu majątkowym wymieniono fundusze inwestycyjne i fundusze giełdowe, a także prywatne akcje High Street Insurance Partners należące do jej męża, o wartości od 1 do 5 mln dolarów.

Z kolei Hinson krytykowała frekwencję Turka na posiedzeniach legislatury stanowej. Według PolitiFact od 12 stycznia do 2 kwietnia opuścił on 261 z 445 głosowań pełnego składu Izby Reprezentantów stanu Iowa. Turek przyznał, że opuszczał posiedzenia, wyjaśniając to napiętym harmonogramem kampanii, i oświadczył, że spotyka się z wyborcami we wszystkich 99 okręgach stanu.

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