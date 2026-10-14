Dubaj w ZEA planuje siedmiokrotnie zwiększyć przepustowość systemu odprowadzania wód deszczowych w ramach wartego 30 mld dirhamów projektu infrastrukturalnego Tasreef. Prace mają zostać ukończone w 2033 roku.

Nowy system będzie mógł odprowadzać ponad 20 mln metrów sześciennych wody na dobę. Plan zakłada stworzenie ponad 6,5 tys. km sieci odprowadzania wód deszczowych, a także ponad 5 tys. km sieci kanalizacyjnych.

Projekt po powodziach w 2024 roku

Jak informuje The National, program Tasreef uruchomiono w 2024 roku po rozległych podtopieniach spowodowanych bezprecedensowymi opadami w kwietniu tego roku. Dyrektor generalny gminy Dubaju Marwan bin Ghalita powiedział, że zamiast jedynie naprawiać szkody, władze wybrały długoterminowe rozwiązanie, aby wzmocnić odporność miasta na przyszłe burze.

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W czerwcu 2025 roku gmina ukończyła w rejonie Nad Al Sheba wartą 277 mln dirhamów sieć kanalizacyjną i odprowadzania wód deszczowych. W kwietniu 2026 roku ukończono sieć odprowadzania wód w strefie kreatywnej Al Quoz.

Obszary, które obejmie sieć

Tasreef kontynuuje projekty drenażowe, które Dubaj rozpoczął w 2019 roku i które obejmowały rejon Expo Dubai, miasto lotniskowe Al Maktoum oraz Jebel Ali. Nowe obiekty mają obsługiwać Nad Al Hamar, okolice Międzynarodowego Portu Lotniczego w Dubaju, Garhoud, Rashidiya, Al Quoz, Za'abeel, Al Wasl, Jumeirah i Al Badaa.

Podczas Forum Przywództwa Mohammeda bin Rashida Marwan bin Ghalita mówił również o inwestycjach miasta w infrastrukturę, sztuczną inteligencję i nowoczesne metody budowlane. Gmina rozwija cyfrowego bliźniaka Dubaju oraz centrum zarządzania, które będzie wykorzystywać dane w czasie rzeczywistym do monitorowania operacji i wspierania podejmowania decyzji.

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