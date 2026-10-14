Гінсон і Турек провели фінальні дебати за місце в Сенаті США — The Hill

Представниця Конгресу США від Республіканської партії Ешлі Гінсон і демократ Джош Турек, депутат Палати представників штату Айова, провели в Де-Мойні другі й фінальні дебати за відкрите місце штату Айова в Сенаті США. Вони змагаються за мандат сенаторки-республіканки Джоні Ернст, яка залишає посаду. Як повідомляє The Hill, останні опитування показують майже рівні позиції кандидатів, хоча Decision Desk HQ вважає Гінсон незначною фавориткою перегонів у листопаді.

Дебати, організовані телеканалом WHO 13, були присвячені передусім вартості життя та війні в Ірані. Гінсон, яку підтримує президент Дональд Трамп, розкритикувала його домовленість із Росією, державою-агресором, щодо дизельного пального. Вона заявила, що США мають знижувати ціни на бензин і дизель, але не укладати для цього угод із Росією, натомість запропонувавши зменшити федеральний податок на бензин і розглянути програму компенсацій.

Суперечка щодо війни та цін на пальне

Турек також виступив проти домовленості з Москвою, однак дорікнув Гінсон її голосуваннями проти резолюції про воєнні повноваження, яка мала обмежити війну в Ірані. За його словами, Гінсон сім разів голосувала за продовження конфлікту, що, як він стверджує, спричинило суттєве зростання цін на бензин в Айові.

Гінсон раніше розходилася з Трампом у деяких питаннях кампанії: минулого місяця вона закликала припинити війну в Ірані. The Hill зазначає, що сільськогосподарські штати, зокрема Айова, зазнали впливу зростання цін на дизельне пальне на тлі цього конфлікту.

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Взаємні звинувачення

Під час дебатів кандидати також сперечалися про особисті фінанси та відвідуваність засідань. Турек заявив, що Гінсон нібито використовує роботу в Конгресі для власного збагачення та підтримки мільярдерів. Він звернув увагу на продаж у 2021 році страхової агенції, співвласником якої був чоловік Гінсон Метт Аренгольц, приватній інвестиційній компанії.

Гінсон відповіла, що не володіє акціями, які торгуються на біржі, та назвала звинувачення Турека брехнею. У її фінансовій декларації за серпень вказані пайові фонди й біржові фонди, а також приватні акції High Street Insurance Partners, якими володіє її чоловік, вартістю від 1 до 5 млн доларів.

Своєю чергою Гінсон критикувала відвідуваність Туреком засідань законодавчого органу штату. За даними PolitiFact, у період із 12 січня до 2 квітня він пропустив 261 із 445 голосувань у повному складі Палати представників Айови. Турек визнав пропуски, пояснивши їх напруженим графіком кампанії, та заявив, що проводить зустрічі з виборцями в усіх 99 округах штату.

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