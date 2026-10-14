波兰仅4%的教师年龄低于30岁——RMF24

在波兰，只有4%的教师年龄低于30岁——这是欧盟国家中第三低的比例。年轻教育工作者占比更低的仅有葡萄牙和塞浦路斯。据RMF24报道，波兰教师的平均年龄接近47岁。

波兰教育系统共有70.11万名教师。女性占教育工作者的84.2%：女教师为590,648人，男教师为110,472人。幼儿园教师中女性占比最高，达到98%。在小学中，女性占教师的86.3%；在普通中学中占72.8%；在技术学校中占65.6%。

教育工作者的平均年龄正在上升

波兰女教师的平均年龄为46.5岁，男教师则接近48.6岁。2012年，这些指标较低：女性为41.5岁，男性为43岁。该国最年轻的教师18岁，在一所一级音乐学校教授钢琴。最年长者90岁，也在这样的学校教授钢琴。两名教育工作者均为男性。

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职位空缺与资格

人数最多的是持证教师，共372,094人，占总数的53%。初级教师有162,582人，占23.2%；拥有mianowany职级的教师有166,444人，占23.7%。

截至10月6日，教育督学机构网站发布了3,860则教育工作者职位空缺公告，合计提供2,488.28个空缺全职岗位。这约占本学年教育系统总就业人数的0.3%。职位需求最多的是协助组织残疾学生教育的教师。此外，幼儿教育工作者、数学和英语教师、心理学家、特殊教育教师以及波兰语教师也经常被招聘。

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