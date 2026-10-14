W Polsce tylko 4% nauczycieli ma mniej niż 30 lat — jest to trzeci najniższy wskaźnik wśród krajów Unii Europejskiej. Mniejszy odsetek młodych pedagogów odnotowano jedynie w Portugalii i na Cyprze. Według RMF24 średni wiek polskiego nauczyciela wynosi prawie 47 lat.

W polskim systemie oświaty pracuje 701,1 tys. nauczycieli. Kobiety stanowią 84,2% pedagogów: 590 648 nauczycielek wobec 110 472 nauczycieli mężczyzn. Najwyższy odsetek kobiet wśród nauczycieli występuje w przedszkolach, gdzie sięga 98%. W szkołach podstawowych kobiety stanowią 86,3% nauczycieli, w liceach ogólnokształcących — 72,8%, a w technikach — 65,6%.

Średni wiek pedagogów rośnie

Średni wiek nauczycielek w Polsce wynosi 46,5 roku, a nauczycieli mężczyzn — prawie 48,6 roku. W 2012 roku wskaźniki te były niższe: 41,5 roku wśród kobiet i 43 lata wśród mężczyzn. Najmłodszy nauczyciel w kraju ma 18 lat i uczy gry na fortepianie w szkole muzycznej I stopnia. Najstarszy ma 90 lat i również uczy gry na fortepianie w takiej szkole. Obaj pedagodzy są mężczyznami.

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Wakaty i kwalifikacje

Najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani — 372 094 osoby, czyli 53% ogółu. Nauczycieli początkujących jest 162 582, co odpowiada 23,2%, a nauczycieli ze stopniem mianowanym — 166 444, czyli 23,7%.

Według stanu na 6 października na stronach kuratoriów oświaty opublikowano 3860 ogłoszeń o wakatach dla pedagogów, które łącznie obejmowały 2488,28 wolnych etatów. To około 0,3% całkowitego zatrudnienia w systemie oświaty w bieżącym roku szkolnym. Najwięcej ofert dotyczyło nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami. Często poszukiwano także nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli matematyki i języka angielskiego, psychologów, pedagogów specjalnych oraz nauczycieli języka polskiego.

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