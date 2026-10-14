В Польше лишь 4% учителей младше 30 лет — это третий самый низкий показатель среди стран Европейского союза. Меньшая доля молодых педагогов зафиксирована только в Португалии и на Кипре. По данным RMF24, средний возраст польского учителя составляет почти 47 лет.

В польской системе образования работают 701,1 тыс. учителей. Женщины составляют 84,2% педагогов: 590 648 учительниц против 110 472 учителей-мужчин. Наибольшая доля женщин среди учителей — в детских садах, где она достигает 98%. В начальных школах женщины составляют 86,3% учителей, в общеобразовательных лицеях — 72,8%, а в техникумах — 65,6%.

Средний возраст педагогов растет

Средний возраст учительниц в Польше составляет 46,5 года, а учителей-мужчин — почти 48,6 года. В 2012 году эти показатели были ниже: 41,5 года среди женщин и 43 года среди мужчин. Самому молодому учителю в стране 18 лет, он преподает фортепиано в музыкальной школе первой ступени. Самому старшему — 90 лет, и он также преподает фортепиано в такой школе. Оба педагога — мужчины.

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Вакансии и квалификация

Самую многочисленную группу составляют дипломированные учителя — 372 094 человека, или 53% от общего количества. Учителей-стажеров насчитывается 162 582, что соответствует 23,2%, а учителей со степенью mianowany — 166 444, или 23,7%.

По состоянию на 6 октября на сайтах образовательных кураториев было опубликовано 3860 объявлений о вакансиях для педагогов, которые в общей сложности предусматривали 2488,28 вакантных ставок. Это примерно 0,3% от общей занятости в системе образования в текущем учебном году. Больше всего предложений касалось учителей, которые совместно организуют обучение учеников с инвалидностью. Также часто искали воспитателей дошкольного образования, учителей математики и английского языка, психологов, специальных педагогов и учителей польского языка.

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