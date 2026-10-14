中国表示，在南海台湾控制的东沙群岛附近，一艘中国渔船遭水炮喷射后，台湾必须「承担一切后果」。Channel NewsAsia报道。

东沙附近事件

据台湾海巡署消息，其船只本月使用水炮，是因为一艘中国渔船没有回应要求其离开东沙群岛附近限制水域的警告。随后，台湾海巡船只发生发动机故障，附近的中国船只将其拖走。

中国政府台湾事务办公室发言人陈斌华表示，中国对东沙及其邻近水域拥有「无可争辩的主权」。他还称，中国大陆船只在该区域的活动合法且正当。这名中国官员没有说明北京所指的具体后果。

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台湾的立场

一名了解东沙周边情况的台湾官员告诉路透社，海巡署在事件期间执行的是例行执法行动，且行动非常谨慎并符合比例原则。

东沙群岛大致位于台湾南部与香港之间，距离台湾超过400公里。这里是国家公园，设有跑道，没有常住平民人口。其日常安全由台湾海巡署而非军方负责。

台湾表示，中国正在扩大所谓的灰色地带活动——即未达到公开军事冲突程度的行动。台湾国家安全会议副秘书长李文表示，中国正将更广泛类型的船只用于此类行动，包括民兵船只和科研船只。

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