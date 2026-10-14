Китай заявил, что Тайвань должен «нести все последствия» после применения водомёта против китайского рыболовного судна вблизи контролируемых Тайванем островов Пратас в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Инцидент вблизи Пратаса

По информации береговой охраны Тайваня, её корабль в этом месяце применил водомёт, поскольку китайское рыболовное судно не отреагировало на предупреждения покинуть ограниченные воды у островов Пратас. Позднее корабль тайваньской береговой охраны столкнулся с неисправностью двигателя, а находившееся поблизости китайское судно отбуксировало его.

Представитель Управления по делам Тайваня при правительстве Китая Чэнь Биньхуа заявил, что Китай обладает «неоспоримым суверенитетом» над Пратасом и прилегающими водами. Он также утверждал, что деятельность судов материкового Китая в этом районе законна и оправданна. Представитель китайского ведомства не уточнил, какие именно последствия имеет в виду Пекин.

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Позиция Тайваня

Тайваньский чиновник, осведомлённый о ситуации вокруг Пратаса, сообщил Reuters, что береговая охрана во время инцидента осуществляла обычное правоприменение и действовала очень осторожно и соразмерно.

Острова Пратас расположены примерно между южным Тайванем и Гонконгом, более чем в 400 км от Тайваня. Они являются национальным парком, имеют взлётно-посадочную полосу и не имеют постоянного гражданского населения. Их повседневную безопасность обеспечивает береговая охрана Тайваня, а не военные.

Тайвань заявляет, что Китай наращивает так называемую деятельность в серой зоне — действия, которые не достигают уровня открытого военного конфликта. Заместитель генерального секретаря Совета национальной безопасности Тайваня Ли Вэнь заявил, что Китай привлекает к таким действиям более широкий спектр судов, в том числе суда милиции и исследовательские суда.

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