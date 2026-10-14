Chiny oświadczyły, że Tajwan musi „ponieść wszelkie konsekwencje” po użyciu armatki wodnej przeciwko chińskiemu statkowi rybackiemu w pobliżu kontrolowanych przez Tajwan Wysp Pratas na Morzu Południowochińskim. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Incydent w pobliżu Pratas

Według tajwańskiej straży przybrzeżnej jej statek użył w tym miesiącu armatki wodnej, ponieważ chiński statek rybacki nie zareagował na ostrzeżenia nakazujące opuszczenie ograniczonych wód w pobliżu Wysp Pratas. Później statek tajwańskiej straży przybrzeżnej doznał awarii silnika, a znajdujący się w pobliżu chiński statek odholował go.

Rzecznik chińskiego Biura ds. Tajwanu Chen Binhua oświadczył, że Chiny mają „bezsporną suwerenność” nad Pratas i przyległymi wodami. Twierdził również, że działalność statków z Chin kontynentalnych na tym obszarze jest zgodna z prawem i uzasadniona. Chiński urzędnik nie sprecyzował, jakie konsekwencje ma na myśli Pekin.

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Stanowisko Tajwanu

Tajwański urzędnik zaznajomiony z sytuacją wokół Pratas powiedział Reutersowi, że straż przybrzeżna podczas incydentu prowadziła rutynowe działania egzekwujące prawo oraz działała bardzo ostrożnie i proporcjonalnie.

Wyspy Pratas znajdują się mniej więcej między południowym Tajwanem a Hongkongiem, ponad 400 km od Tajwanu. Są parkiem narodowym, mają pas startowy i nie mają stałej ludności cywilnej. Ich codzienne bezpieczeństwo zapewnia tajwańska straż przybrzeżna, a nie wojsko.

Tajwan twierdzi, że Chiny nasilają tzw. działania w szarej strefie — działania, które nie osiągają poziomu otwartego konfliktu zbrojnego. Zastępca sekretarza generalnego Rady Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu Lee Wen powiedział, że Chiny angażują w takie działania szerszy zakres jednostek, w tym statki milicji i statki badawcze.

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