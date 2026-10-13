Опитування: Трамп ставить фінансові інтереси вище за інтереси США — Al Jazeera

Понад половина дорослих американців вважає, що президент США Дональд Трамп після повернення до Білого дому у 2025 році значною мірою ставить власні фінансові інтереси та інтереси свого найближчого оточення вище за інтереси країни. Про це свідчить загальнонаціональне опитування Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, результати якого опублікувало Al Jazeera.

Оцінки респондентів

Понад половина учасників опитування заявила, що Трамп «значною мірою» використовує другий президентський термін для розвитку власного бізнесу та комерційних проєктів. Приблизно чверть опитаних вважає, що він зосереджується на національних інтересах, тоді як лише 11% сказали, що президент представляє інтереси звичайних американців.

Половина респондентів відповіла, що Трамп узагалі не приділяє уваги людям, подібним до них. Серед прихильників Республіканської партії 55% вважають, що він «значною мірою» або «певною мірою» надає пріоритет власним бізнес-інтересам.

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Оцінка етичності дій

Опитування, у якому наприкінці вересня взяли участь понад 2 тисячі дорослих жителів США, також виявило гострі партійні розбіжності в оцінці фінансових справ президента. Трохи більш як 40% респондентів вважають, що Трамп зробив щось незаконне у зв’язку зі звинуваченнями в особистому збагаченні під час перебування на посаді. Ще 18% назвали його фінансові операції неетичними, але не незаконними.

Демократи переважно вважають такі дії незаконними. Такої думки дотримуються приблизно троє з десяти незалежних виборців і близько один із десяти республіканців. Адміністрація Трампа неодноразово відкидала занепокоєння щодо конфлікту інтересів, заявляючи, що президент діє винятково в інтересах американців.

У червневій фінансовій декларації Трампа були зазначені значні надходження іноземного та корпоративного капіталу до його бізнес-структур після виборів. За даними Al Jazeera, вони були переважно пов’язані з криптовалютними проєктами на суму понад $1 млрд і міжнародною нерухомістю.

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