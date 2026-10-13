Ponad połowa dorosłych Amerykanów uważa, że prezydent USA Donald Trump po powrocie do Białego Domu w 2025 roku w dużej mierze przedkłada własne interesy finansowe oraz interesy swojego najbliższego otoczenia nad interesy kraju. Wskazuje na to ogólnokrajowy sondaż Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, którego wyniki opublikowała Al Jazeera.

Oceny respondentów

Ponad połowa uczestników sondażu stwierdziła, że Trump „w dużej mierze” wykorzystuje swoją drugą kadencję prezydencką do rozwijania własnego biznesu i projektów komercyjnych. Około jedna czwarta ankietowanych uważa, że koncentruje się on na interesach narodowych, podczas gdy tylko 11% stwierdziło, że prezydent reprezentuje interesy zwykłych Amerykanów.

Połowa respondentów odpowiedziała, że Trump w ogóle nie poświęca uwagi ludziom takim jak oni. Wśród zwolenników Partii Republikańskiej 55% uważa, że „w dużej mierze” lub „w pewnym stopniu” priorytetowo traktuje on własne interesy biznesowe.

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Ocena etyczności działań

Sondaż, w którym pod koniec września uczestniczyło ponad 2 tysiące dorosłych mieszkańców USA, ujawnił również ostre podziały partyjne w ocenie finansowych spraw prezydenta. Nieco ponad 40% respondentów uważa, że Trump zrobił coś nielegalnego w związku z zarzutami osobistego wzbogacania się podczas sprawowania urzędu. Kolejne 18% uznało jego operacje finansowe za nieetyczne, ale nie nielegalne.

Demokraci w większości uznają takie działania za nielegalne. Pogląd ten podziela około trzech na dziesięciu niezależnych wyborców oraz około jeden na dziesięciu republikanów. Administracja Trumpa wielokrotnie odrzucała obawy dotyczące konfliktu interesów, twierdząc, że prezydent działa wyłącznie w interesie Amerykanów.

W czerwcowym oświadczeniu finansowym Trumpa wskazano znaczący napływ zagranicznego i korporacyjnego kapitału do jego struktur biznesowych po wyborach. Według Al Jazeery był on związany głównie z projektami kryptowalutowymi o wartości ponad 1 mld dolarów oraz międzynarodowymi nieruchomościami.

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