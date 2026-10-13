Более половины взрослых американцев считают, что президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в 2025 году в значительной степени ставит собственные финансовые интересы и интересы своего ближайшего окружения выше интересов страны. Об этом свидетельствует общенациональный опрос Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, результаты которого опубликовала Al Jazeera.

Оценки респондентов

Более половины участников опроса заявили, что Трамп «в значительной степени» использует второй президентский срок для развития собственного бизнеса и коммерческих проектов. Около четверти опрошенных считают, что он сосредоточен на национальных интересах, тогда как лишь 11% сказали, что президент представляет интересы обычных американцев.

Половина респондентов ответила, что Трамп вообще не уделяет внимания людям, подобным им. Среди сторонников Республиканской партии 55% считают, что он «в значительной степени» или «в некоторой степени» отдает приоритет собственным бизнес-интересам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оценка этичности действий

Опрос, в котором в конце сентября приняли участие более 2 тысяч взрослых жителей США, также выявил острые партийные разногласия в оценке финансовых дел президента. Немногим более 40% респондентов считают, что Трамп совершил нечто незаконное в связи с обвинениями в личном обогащении во время пребывания в должности. Еще 18% назвали его финансовые операции неэтичными, но не незаконными.

Демократы преимущественно считают такие действия незаконными. Такого мнения придерживаются примерно трое из десяти независимых избирателей и около одного из десяти республиканцев. Администрация Трампа неоднократно отвергала опасения по поводу конфликта интересов, заявляя, что президент действует исключительно в интересах американцев.

В июньской финансовой декларации Трампа были указаны значительные поступления иностранного и корпоративного капитала в его бизнес-структуры после выборов. По данным Al Jazeera, они были преимущественно связаны с криптовалютными проектами стоимостью более $1 млрд и международной недвижимостью.

Читай нас в