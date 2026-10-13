民调：特朗普将金融利益置于美国利益之上——半岛电视台

超过半数美国成年民众认为，美国总统唐纳德·特朗普在2025年重返白宫后，在很大程度上将自己及其核心圈子的金融利益置于国家利益之上。美联社-NORC公共事务研究中心的一项全国性民调显示了这一点，结果由半岛电视台发布。

受访者的评价

超过半数受访者表示，特朗普“在很大程度上”利用第二个总统任期发展自己的企业和商业项目。约四分之一受访者认为，他专注于国家利益，而只有11%表示，这位总统代表普通美国人的利益。

半数受访者回答说，特朗普完全不关注像他们这样的人。在共和党支持者中，55%认为他“在很大程度上”或“在一定程度上”优先考虑自己的商业利益。

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对行为伦理性的评价

这项在9月底对超过2,000名美国成年居民进行的民调还发现，在评价总统的财务事务方面存在尖锐的党派分歧。略多于40%的受访者认为，特朗普就任期间被指控个人敛财一事中做了违法的事情。另有18%认为他的金融交易不道德，但并不违法。

民主党人多数认为此类行为违法。大约十分之三的独立选民和约十分之一的共和党人持这一观点。特朗普政府多次驳回对利益冲突的担忧，称总统的行为完全是为了美国人的利益。

特朗普6月的财务申报文件列出了选举后流入其商业结构的大量外国和企业资本。据半岛电视台报道，这些资金主要与价值超过10亿美元的加密货币项目和国际房地产有关。

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