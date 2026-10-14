美国总统唐纳德·特朗普政府公布了一项规定，将对终止难民身份决定提出申诉的期限从30天缩短至10天。该文件将于周三生效，且未经正式的事先通知和征求意见程序便予以公布，The Hill报道。

审查难民身份

这一变化是在特朗普政府于11月下令审查所有在乔·拜登担任总统期间获准进入美国的难民案件后实施的。美国国土安全部在该规定中表示，先前的审查政策据称将速度置于面谈质量之上。

该部门称，部分用于确定申请人是否符合难民身份标准的问题并未被提问。该部门评估认为，这可能增加了允许不符合该项目要求的人员入境的风险。

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只有在确认某人在进入美国前不符合该项目标准的情况下，难民身份才可以被撤销。难民须经历多个审查和面谈阶段，并且往往在获准进入美国前在营地中等待多年。

组织的反应

Global Refuge总裁兼首席执行官克里什·奥马拉·温雅拉贾表示，10天时间不足以寻找律师、翻译文件或从当事人因冲突或迫害而离开的国家获取记录。她说，一些难民可能在规定期限结束前无法收到通知。

HIAS的娜奥米·斯坦伯格表示，新政策破坏了难民安置所提供的永久保护原则。AfghanEvac主席肖恩·范戴弗称，缩短期限对在美国从阿富汗撤军期间及之后抵达美国的阿富汗人尤其危险。据他提供的数据，2022年至2025年间，约有3万名阿富汗难民抵达美国。

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