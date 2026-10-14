在美国，Avio USA与洛克希德·马丁达成了一项战略协议，将为Extended Range GMLRS和Precision Strike Missile（PrSM）生产并进行固体火箭发动机认证。该协议有望为Avio成为洛克希德·马丁的长期发动机供应商铺平道路，Breaking Defense报道。

额外的发动机来源

Avio USA首席执行官吉姆·西林表示，在这些发动机完成认证后，该协议将为洛克希德·马丁提供PrSM发动机的第二个来源，以及GMLRS发动机的额外来源。据他称，洛克希德·马丁实际上正在预留Avio的生产能力。

洛克希德·马丁导弹与火控部门总裁蒂姆·卡希尔在公司新闻稿中表示，该协议将有助于加快关键防御能力的交付，并维持客户面对新兴威胁时的竞争优势。

该媒体指出，固体火箭发动机生产长期以来一直是美国国防工业的瓶颈。行业整合后，美国仅剩L3Harris和诺斯罗普·格鲁曼两家制造商，而新的市场参与者仍在开发和测试发动机。

弗吉尼亚州工厂

Avio USA于9月开始在弗吉尼亚州赫特建设其首座美国工厂。这座面积为90万平方英尺的设施计划于2029年开始生产发动机。

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Avio已在欧洲生产固体火箭发动机多年。该公司的美国分部计划自主制造部分组件，包括壳体和喷嘴，以减少对紧张供应链的依赖。

该公司已在订购包括钢材在内的原材料，并计划在年底前采购交付周期较长的设备，包括工业混合机、炉具和X射线设备。

工人培训与Mk104

西林表示，能够获得弗吉尼亚州南部的机械师、电工和焊工，是选择工厂所在地的因素之一。同时，工人将需要接受专业培训：计划将他们送往意大利三至四个月，在母公司的生产设施接受培训。

此外，Avio正在为Mk104固体火箭发动机的生产开展工程工作，该发动机用于雷神公司的Standard Missile导弹系列。该发动机的关键设计审查计划于2027年春季进行。

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