W USA spółka Avio USA zawarła z Lockheed Martin strategiczną umowę dotyczącą produkcji i kwalifikacji silników rakietowych na paliwo stałe dla Extended Range GMLRS oraz Precision Strike Missile (PrSM). Porozumienie ma otworzyć Avio drogę do statusu stałego dostawcy silników dla Lockheed Martin, informuje Breaking Defense.

Dodatkowe źródło silników

Dyrektor generalny Avio USA Jim Searing oświadczył, że umowa zapewni Lockheed Martin drugie źródło silników dla PrSM oraz dodatkowe źródło dla GMLRS po zakończeniu kwalifikacji tych silników. Według niego Lockheed Martin faktycznie rezerwuje moce produkcyjne Avio.

Prezes działu Lockheed Martin Missiles and Fire Control Tim Cahill oświadczył w komunikacie prasowym firmy, że umowa umożliwi przyspieszenie dostaw kluczowych zdolności obronnych i utrzymanie przewagi konkurencyjnej klientów wobec pojawiających się zagrożeń.

Jak zauważa publikacja, produkcja silników rakietowych na paliwo stałe od dawna była wąskim gardłem amerykańskiego przemysłu obronnego. Po konsolidacji branży dwoma amerykańskimi producentami pozostały L3Harris i Northrop Grumman, podczas gdy nowi uczestnicy rynku nadal opracowują i testują silniki.

Zakład w Wirginii

We wrześniu Avio USA rozpoczęła budowę swojego pierwszego amerykańskiego zakładu w Hurt w stanie Wirginia. Zakład o powierzchni 900 tys. stóp kwadratowych ma rozpocząć produkcję silników w 2029 roku.

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Avio od wielu lat produkuje w Europie silniki rakietowe na paliwo stałe. Amerykański oddział firmy planuje samodzielnie wytwarzać część komponentów, w tym korpusy i dysze, aby w mniejszym stopniu zależeć od napiętego łańcucha dostaw.

Firma już zamawia surowce, w tym stal, a do końca roku planuje kupić urządzenia o długich terminach dostaw — przemysłowe mieszalniki, piece i instalacje rentgenowskie.

Szkolenie pracowników i Mk104

Według Searinga dostęp do mechaników, elektryków i spawaczy w południowej Wirginii był jednym z czynników wyboru lokalizacji zakładu. Jednocześnie pracownicy będą potrzebować specjalistycznego szkolenia: planowane jest wysyłanie ich do Włoch na trzy-cztery miesiące, aby szkolili się w zakładzie produkcyjnym spółki matki.

Oddzielnie Avio prowadzi prace inżynieryjne związane z produkcją silnika rakietowego na paliwo stałe Mk104, stosowanego w rodzinie pocisków Standard Missile firmy Raytheon. Krytyczny przegląd projektu tego silnika zaplanowano na wiosnę 2027 roku.

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