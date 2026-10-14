В США компания Avio USA заключила с Lockheed Martin стратегическое соглашение о производстве и квалификации твердотопливных ракетных двигателей для Extended Range GMLRS и Precision Strike Missile (PrSM). Договоренность должна открыть Avio путь к статусу постоянного поставщика двигателей для Lockheed Martin, сообщает Breaking Defense.

Дополнительный источник двигателей

Генеральный директор Avio USA Джим Сиринг заявил, что соглашение обеспечит Lockheed Martin вторым источником двигателей для PrSM и дополнительным источником для GMLRS после завершения квалификации этих двигателей. По его словам, Lockheed Martin фактически резервирует производственные мощности Avio.

Президент подразделения Lockheed Martin Missiles and Fire Control Тим Кэхилл заявил в пресс-релизе компании, что соглашение позволит ускорить поставки ключевых оборонных возможностей и поддержать конкурентное преимущество заказчиков перед новыми угрозами.

Как отмечает издание, производство твердотопливных ракетных двигателей долгое время было узким местом оборонной промышленности США. После консолидации отрасли двумя американскими производителями оставались L3Harris и Northrop Grumman, тогда как новые участники рынка все еще разрабатывают и испытывают двигатели.

Завод в Вирджинии

В сентябре Avio USA начала строительство своего первого американского завода в Херте, штат Вирджиния. Предприятие площадью 900 тысяч квадратных футов должно начать производство двигателей в 2029 году.

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Avio уже много лет производит твердотопливные ракетные двигатели в Европе. Американское подразделение компании планирует самостоятельно изготавливать часть компонентов, в том числе корпуса и сопла, чтобы меньше зависеть от напряженной цепочки поставок.

Компания уже заказывает сырье, в частности сталь, а до конца года планирует приобрести оборудование с длительными сроками поставки — промышленные смесители, печи и рентгеновские установки.

Обучение работников и Mk104

По словам Сиринги, доступ к механикам, электрикам и сварщикам в южной Вирджинии был одним из факторов выбора места для завода. В то же время работникам потребуется специализированная подготовка: их планируют направлять в Италию на три-четыре месяца для обучения на производстве материнской компании.

Отдельно Avio выполняет инженерные работы для производства твердотопливного двигателя Mk104, который применяется в семействе ракет Standard Missile компании Raytheon. Критический обзор конструкции этого двигателя запланирован на весну 2027 года.

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