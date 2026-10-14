Avio виготовлятиме двигуни для ракет Lockheed Martin у США — Breaking Defense

У США компанія Avio USA уклала з Lockheed Martin стратегічну угоду про виробництво та кваліфікацію твердопаливних ракетних двигунів для Extended Range GMLRS та Precision Strike Missile (PrSM). Домовленість має відкрити Avio шлях до статусу постійного постачальника двигунів для Lockheed Martin, повідомляє Breaking Defense.

Додаткове джерело двигунів

Генеральний директор Avio USA Джим Сайрінг заявив, що угода забезпечить Lockheed Martin другим джерелом двигунів для PrSM та додатковим джерелом для GMLRS після завершення кваліфікації цих двигунів. За його словами, Lockheed Martin фактично резервує виробничі потужності Avio.

Президент підрозділу Lockheed Martin Missiles and Fire Control Тім Кейгілл у пресрелізі компанії заявив, що угода дасть змогу прискорити випуск ключових оборонних спроможностей і підтримати конкурентну перевагу замовників перед новими загрозами.

Як зазначає видання, виробництво твердопаливних ракетних двигунів тривалий час було вузьким місцем оборонної промисловості США. Після консолідації галузі двома американськими виробниками залишалися L3Harris і Northrop Grumman, тоді як нові учасники ринку ще розробляють і випробовують двигуни.

Завод у Вірджинії

Avio USA у вересні розпочала будівництво свого першого американського заводу в Герті, штат Вірджинія. Підприємство площею 900 тисяч квадратних футів має розпочати виробництво двигунів у 2029 році.

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Avio вже багато років виробляє твердопаливні ракетні двигуни в Європі. Американський підрозділ компанії планує самостійно виготовляти частину компонентів, зокрема корпуси та сопла, щоб менше залежати від напруженого ланцюга постачання.

Компанія вже замовляє сировину, зокрема сталь, а до кінця року планує придбати обладнання з тривалими строками постачання — промислові змішувачі, печі та рентгенівські установки.

Навчання працівників і Mk104

За словами Сайрінга, доступ до механіків, електриків і зварювальників у південній Вірджинії був одним із чинників вибору місця для заводу. Водночас працівникам знадобиться спеціалізована підготовка: їх планують направляти до Італії на три-чотири місяці для навчання на виробництві материнської компанії.

Окремо Avio виконує інженерні роботи для виробництва твердопаливного двигуна Mk104, який застосовують у сімействі ракет Standard Missile компанії Raytheon. Критичний огляд конструкції цього двигуна запланований на весну 2027 року.

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