Rosja nie wykazuje rzeczywistej woli prowadzenia negocjacji pokojowych w dobrej wierze, wysuwając przy tym maksymalistyczne żądania.

Stwierdziła to wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaya Kallas w Paryżu w przeddzień spotkania ministrów spraw zagranicznych państw G7. Zaznaczyła, że przed zbliżającymi się negocjacjami w Abu Zabi konieczne jest zapewnienie równowagi i postawienie jasnych żądań wobec strony rosyjskiej, ponieważ Moskwa nadal zabija cywilów i atakuje infrastrukturę cywilną.

„Naliczyłam co najmniej 30 międzynarodowych porozumień, w których Rosja podjęła zobowiązania – w szczególności dotyczące poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej (w tym kilka takich porozumień dotyczy Ukrainy)”, — zauważyła dyplomatka, podkreślając, że problem polega na niewywiązywaniu się przez Rosję z tych porozumień.

Kallas podkreśliła konieczność udziału Europy w rozmowach, zwłaszcza dotyczących sankcji i zamrożonych aktywów, które nie zostaną odblokowane do czasu wypłaty reparacji, a także zwróciła uwagę na znaczenie pociągnięcia winnych do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne.

„Właśnie dlatego musimy doprowadzić do tego, aby w trakcie negocjacji strona rosyjska poszła na konkretne ustępstwa; w przeciwnym razie będziemy po prostu świadkami jeszcze większej liczby takich ataków” — podkreśliła wysoka przedstawicielka UE.

Źródło — Ukrinform.

Zięć prezydenta USA Jared Kushner wraz ze specjalnym wysłannikiem Stevem Witkoffem spotka się z przedstawicielami Ukrainy, UE i NATO w przeddzień trójstronnych rozmów w Abu Zabi.

9 listopada delegacja ukraińska udała się do Abu Zabi (ZEA) w celu wzięcia udziału w zaplanowanych rozmowach trójstronnych z udziałem Ukrainy, USA i Rosji, które są przygotowywane przy wsparciu organizacyjnym Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera.

Kraje europejskie nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach technicznych między USA, Ukrainą a Federacją Rosyjską, zaplanowanych na przyszły miesiąc. Poinformował o tym 28 października doradca Putina Jurij Uszakow.

Przypomnijmy, że Rosja przedstawiła swój porządek obrad przed rozmowami w Abu Zabi.

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