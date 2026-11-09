俄罗斯在提出极端苛刻的要求的同时，并未表现出真诚进行和平谈判的真实意愿。

欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯在七国集团（G7）外长会议召开前夕于巴黎发表了上述言论。 她指出，在即将于阿布扎比举行的谈判之前，必须确保平衡并对俄方提出明确要求，因为莫斯科仍在杀害平民并袭击民用基础设施。

“我统计了至少30项俄罗斯曾承诺履行的国际协议——特别是关于尊重主权和领土完整的协议（其中就包括几项涉及乌克兰的协议）”， ——这位外交官指出，并强调问题在于俄罗斯未能履行这些协议。

卡拉斯强调了欧洲参与讨论的必要性，特别是关于制裁和冻结资产的问题——这些资产在赔偿金支付前不会解冻；她还强调了追究战争罪行责任人的重要性。

“正因如此，我们必须确保俄方在谈判过程中做出明确让步；否则，我们将只会看到更多此类袭击，”这位欧盟高级代表强调道。

来源——乌克兰通讯社。

美国总统女婿贾里德·库什纳将与特使史蒂夫·维特科夫在阿布扎比三方会谈前夕，与乌克兰、欧盟和北约的代表举行会晤。

乌克兰代表团于11月9日启程前往阿布扎比（阿联酋），参加由乌克兰、美国和俄罗斯三方参与的计划中的三方会谈，该会谈在史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳的组织协调下筹备进行。

欧洲国家将不会参加定于下个月举行的美国、乌克兰与俄罗斯之间的三方技术谈判。普京助手尤里·乌沙科夫于10月28日发表了这一声明。

需要指出的是，俄罗斯已在阿布扎比会谈前公布了其议程。

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