Мирные переговоры должны предусматривать уступки со стороны России — Кая Каллас

Россия не демонстрирует реальных намерений вести мирные переговоры добросовестно, выдвигая при этом максималистские требования.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в Париже накануне встречи министров иностранных дел стран G7. Она отметила, что перед предстоящими переговорами в Абу-Даби необходимо обеспечить баланс и выдвинуть четкие требования к российской стороне, поскольку Москва продолжает убивать мирных жителей и наносить удары по гражданской инфраструктуре.

«Я насчитала не менее 30 международных соглашений, в которых Россия взяла на себя обязательства — в частности, уважать суверенитет и территориальную целостность (в том числе и в отношении Украины существует несколько таких соглашений)», — отметила дипломат, подчеркнув, что проблема заключается в невыполнении этих договоренностей Россией.

Каллас подчеркнула необходимость участия Европы в обсуждениях, в частности по вопросам санкций и замороженных активов, которые не будут разблокированы до выплаты репараций, а также подчеркнула важность привлечения виновных к ответственности за военные преступления.

«Именно поэтому мы должны добиться того, чтобы в ходе переговоров российская сторона пошла на четкие уступки; в противном случае мы просто будем наблюдать еще больше таких атак», — подчеркнула верховная представительница ЕС.

Источник — Укринформ.

Зять президента США Джаред Кушнер вместе со специальным посланником Стивом Виткоффом проведет встречу с представителями Украины, ЕС и НАТО накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Украинская делегация 9 ноября отправилась в Абу-Даби (ОАЭ) для участия в запланированных трехсторонних переговорах с участием Украины, США и России, которые готовятся при организационной поддержке Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Напомним, что Россия озвучила свою повестку дня перед переговорами в Абу-Даби.

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