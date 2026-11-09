Stany Zjednoczone wezwały w ONZ Ukrainę i Rosję do powstrzymania się od wzajemnych ataków

Zastępca stałego przedstawiciela USA przy ONZ Dan Negrea wezwał Ukrainę i Rosję, by nie wracały do „błędnego koła ataków, odwetu i ofiar śmiertelnych” po pięciodniowym humanitarnym zawieszeniu ognia w Oleszach.

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ dyplomata przypomniał, że dzięki staraniom pierwszej damy USA Melanii Trump około 800 mieszkańców mogło bezpiecznie opuścić miasto, a organizacje humanitarne dostarczyły pomoc. Negrea podkreślił znaczenie ochrony ludności cywilnej, złożył kondolencje rodzinom ofiar ataków na Komyshuvasę, Zaporożu i Charkowie, a także wezwał do zaprzestania ataków na statki transportujące zboże, łańcuchy dostaw żywności, sektor energetyczny i punkty wydawania pomocy w przededniu rozmów w Abu Zabi.

„Możemy i musimy robić więcej, aby chronić ludność cywilną. Ataki na miejscowości muszą się skończyć” — zaznaczył dyplomata.

Źródło — Ukrinform.

9 listopada podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego rosyjskim atakom na ludność cywilną i infrastrukturę krytyczną Ukrainy stały przedstawiciel Federacji Rosyjskiej Wasilij Nebenzja wygłosił oświadczenie zawierające groźby pod adresem Europy.

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ 9 listopada dyrektorka Wydziału Europy i Azji Środkowej Departamentu Politycznego ONZ, Kayoko Goto, wezwała Rosję do natychmiastowego zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, które w przededniu zimy zagrażają życiu milionów cywilów.

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