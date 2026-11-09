США в ООН призвали Украину и Россию отказаться от взаимных ударов

Заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа призвал Украину и Россию не возвращаться к «порочному кругу атак, возмездия и смертей» после пятидневного гуманитарного прекращения огня в Олешках. Во время заседания Совета Безопасности ООН 9 ноября дипломат напомнил, что благодаря усилиям первой леди США Мелании Трамп около 800 жителей смогли безопасно покинуть город, а гуманитарные организации доставили помощь.

Негреа подчеркнул важность защиты гражданского населения, выразил соболезнования семьям погибших в результате ударов по Комышувасе, Запорожью и Харькову, а также призвал прекратить атаки на зерновые суда, продовольственные цепочки, энергетику и пункты выдачи помощи накануне переговоров в Абу-Даби.

«Мы можем и должны делать больше для защиты гражданского населения. Удары по населенным пунктам должны прекратиться», — отметил дипломат.

Источник — Укринформ.

9 ноября во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного российским атакам на гражданское население и критическую инфраструктуру Украины, постоянный представитель РФ Василий Небензя выступил с заявлением, содержащим угрозы в адрес Европы.

Во время заседания Совета Безопасности ООН 9 ноября директор отдела Европы и Центральной Азии политического департамента ООН Кайоко Гото призвала Россию немедленно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которые в преддверии зимы угрожают жизни миллионов гражданских лиц.

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