W Long Beach w Kalifornii dziewięć domów uznano za niebezpieczne do wejścia po silnych falach i podtopieniach spowodowanych pozostałościami tropikalnego sztormu Rachel. Ewakuowani mieszkańcy nie mogą wrócić do swoich domów, aby zabrać rzeczy osobiste, informuje The Guardian.

Uszkodzenia domów i nabrzeża

Na opublikowanych nagraniach widać, jak duże fale uderzają w nadmorskie domy w Long Beach. Fale zniszczyły nadmorską promenadę i zmusiły mieszkańców do opuszczenia domów. Część budynków doznała znacznych uszkodzeń i może się zawalić.

Według Long Beach Post sztorm kosztował miasto ponad 1 mln dolarów z rezerw na sytuacje nadzwyczajne.

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Niekorzystna pogoda w Newport Beach i Las Vegas

Położone bardziej na południe Newport Beach, gdzie władze ogłosiły lokalny stan nadzwyczajny i tymczasowo zamknęły mola w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego. Jako powód wskazano fale wyższe niż zwykle, które zalały ulice. W poniedziałek rozpoczęto tam sprzątanie i ponownie otwarto mola, jednak mieszkańców wezwano do zachowania ostrożności w pobliżu wody.

Pozostałości Rachel dotknęły również meksykański stan Kalifornia Dolna oraz Las Vegas. W drodze do Kalifornii sztorm osłabł do cyklonu posttropikalnego, lecz nadal powodował zniszczenia. W Las Vegas do niedzielnego poranka spadło 2,74 cm opadów, co wyrównało rekord dobowej sumy opadów w październiku, poinformowała amerykańska Narodowa Służba Pogodowa.

Kalifornia przygotowuje się na trudną zimę w obliczu szczególnie silnego El Niño. Według modeli amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej istnieje wysokie prawdopodobieństwo historycznie silnego zjawiska, które może przynieść stanowi deszczową pogodę, osuwiska i niszczycielskie przypływy.

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