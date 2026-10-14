В Лонг-Бич, штат Калифорния, девять домов признали небезопасными для входа после мощных волн и подтоплений, вызванных остатками тропического шторма Рейчел. Эвакуированные жители не могут вернуться в свои дома, чтобы забрать личные вещи, сообщает The Guardian.

Повреждения домов и набережной

На опубликованных видео видно, как большие волны обрушиваются на прибрежные дома Лонг-Бич. Волны разрушили набережную и вынудили жителей покинуть свои дома. Часть зданий получила значительные повреждения и может обрушиться.

По данным Long Beach Post, шторм обошелся городу более чем в 1 млн долларов из резервов на чрезвычайные ситуации.

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Непогода в Ньюпорт-Бич и Лас-Вегасе

Южнее, в Ньюпорт-Бич, власти объявили местную чрезвычайную ситуацию и временно закрыли пирсы для защиты общественной безопасности. Причиной назвали волны выше обычного, затопившие улицы. В понедельник там начали уборку и вновь открыли пирсы, однако жителей призвали соблюдать осторожность возле воды.

Остатки Рейчел также затронули мексиканский штат Нижняя Калифорния и Лас-Вегас. По пути к Калифорнии шторм ослаб до посттропического циклона, но продолжил вызывать разрушения. В Лас-Вегасе к утру воскресенья выпало 2,74 см осадков, что повторило рекорд суточного количества осадков в октябре, сообщила Национальная метеорологическая служба США.

Калифорния готовится к сложной зиме на фоне особенно сильного Эль-Ниньо. Согласно моделям Национального управления океанических и атмосферных исследований США, существует высокая вероятность исторически сильного явления, которое может принести штату дождливую погоду, оползни и разрушительные приливы.

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