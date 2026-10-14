加利福尼亚州长滩市有九栋房屋在热带风暴“雷切尔”残余引发的强浪和洪水后被认定不宜进入。据《卫报》报道，已被疏散的居民无法返回家中取回个人物品。

房屋和海滨步道受损

公布的视频显示，巨浪拍打长滩市的沿海房屋。海浪摧毁了海滨步道，并迫使居民离开住所。部分建筑遭受严重损坏，可能发生坍塌。

据《长滩邮报》报道，这场风暴使该市从紧急情况储备金中支出超过100万美元。

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纽波特比奇和拉斯维加斯的恶劣天气

在更南面的纽波特比奇，当局宣布进入地方紧急状态，并暂时关闭码头以保护公共安全。原因是高于正常水平的海浪淹没了街道。当地于周一开始清理工作并重新开放码头，但仍呼吁居民在水边保持谨慎。

“雷切尔”的残余也影响了墨西哥下加利福尼亚州和拉斯维加斯。在接近加利福尼亚州时，风暴减弱为后热带气旋，但仍持续造成破坏。美国国家气象局表示，截至周日早晨，拉斯维加斯降水量达到2.74厘米，追平了10月单日降水量纪录。

在异常强烈的厄尔尼诺现象背景下，加利福尼亚州正为艰难的冬季做准备。根据美国国家海洋和大气管理局的模型，出现历史性强烈现象的可能性很高，这可能给该州带来多雨天气、山体滑坡和破坏性潮汐。

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