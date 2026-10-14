在阿根廷，迭戈·马拉多纳小儿子迭戈·费尔南多的律师请求法院判处这名足球运动员死亡案的主要被告最高16年监禁。据《布宜诺斯艾利斯时报》报道，马里奥·鲍德里要求判处医生莱奥波尔多·卢克和居家住院医疗协调员南希·福里尼各16年监禁。

该律师还请求判处精神科医生阿古斯蒂娜·科萨乔夫14年、心理学家卡洛斯·迪亚斯12年，以及护士里卡多·阿尔米龙和其主管马里亚诺·佩罗尼各4年。鲍德里表示，在他看来，卢克从一开始就知道马拉多纳存在死亡风险，并试图推卸责任。

检方立场

检方要求对7名出庭受审的医务人员中的6人判刑。检方要求判处卢克12年监禁、福里尼10年、科萨乔夫8年、迪亚斯5年。对于医生佩德罗·迪·斯帕尼亚，检方请求宣告无罪。

鲍德里还呼吁，若作出有罪判决，应立即逮捕卢克、福里尼、科萨乔夫和迪亚斯。检方没有要求采取这种预防性措施。

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案件情况

迭戈·马拉多纳于2020年11月25日去世，享年60岁，死因为心肺功能衰竭和肺水肿。在此之前，他于11月3日接受硬膜下血肿手术后，在圣伊西德罗附近的蒂格雷接受居家医疗监护。

7名被告被控依据dolo eventual这一法律概念犯有谋杀罪。该概念规定，如果一个人有意识地容许其作为或不作为可能导致死亡的可能性，则应对死亡承担责任。该案专家作证称，马拉多纳存在心脏问题，导致水肿，且未得到适当治疗。

结案陈词预计将于10月22日结束。预计最后一次听证会将专门用于辩方陈述，宣判日期尚未确定。

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