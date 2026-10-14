W Argentynie adwokat młodszego syna Diego Maradony, Diego Fernando, zwrócił się do sądu o wymierzenie głównym oskarżonym w sprawie śmierci piłkarza kar do 16 lat więzienia. Jak informuje Buenos Aires Times, Mario Baudry domaga się po 16 lat pozbawienia wolności dla lekarza Leopolda Luque i Nancy Forlini, medycznej koordynatorki hospitalizacji domowej.

Adwokat wniósł także o 14 lat dla psychiatry Agustiny Cosachov, 12 lat dla psychologa Carlosa Díaza oraz po cztery lata dla pielęgniarza Ricarda Almiróna i jego przełożonego Mariano Perroniego. Baudry oświadczył, że jego zdaniem Luque od początku wiedział o ryzyku śmierci Maradony i próbował przerzucić odpowiedzialność.

Stanowisko prokuratury

Prokuratura domaga się kar dla sześciu z siedmiu pracowników medycznych, którzy stanęli przed sądem. Dla Luque oskarżenie żąda 12 lat więzienia, dla Forlini — 10, dla Cosachov — ośmiu, a dla Díaza — pięciu lat. Wobec lekarza Pedra Di Spagni prokuratura wnosi o uniewinnienie.

Baudry wezwał także do natychmiastowego aresztowania Luque, Forlini, Cosachov i Díaza w razie wydania wyroku skazującego. Prokuratura nie wnosiła o zastosowanie takiego środka zapobiegawczego.

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Okoliczności sprawy

Diego Maradona zmarł 25 listopada 2020 roku w wieku 60 lat z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej i obrzęku płuc. Wcześniej znajdował się pod domowym nadzorem medycznym w Tigre niedaleko San Isidro po operacji krwiaka podtwardówkowego przeprowadzonej 3 listopada.

Siedmiu oskarżonym zarzucono zabójstwo zgodnie z prawną koncepcją dolo eventual. Przewiduje ona odpowiedzialność za śmierć, gdy osoba świadomie dopuszcza możliwość, że jej działanie lub zaniechanie może doprowadzić do zgonu. Biegli w sprawie zeznali, że Maradona miał problemy z sercem, które powodowały obrzęki i nie były odpowiednio leczone.

Mowy końcowe mają zakończyć się 22 października. Oczekuje się, że ostatnia rozprawa będzie poświęcona obronie, a termin ogłoszenia wyroku nie został jeszcze ustalony.

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