В Аргентине адвокат младшего сына Диего Марадоны Диего Фернандо попросил суд назначить до 16 лет лишения свободы главным обвиняемым по делу о смерти футболиста. Как сообщает Buenos Aires Times, Марио Баудри требует по 16 лет лишения свободы для врача Леопольдо Луке и медицинского координатора домашней госпитализации Нэнси Форлини.

Также адвокат попросил назначить 14 лет психиатру Агустине Косачов, 12 лет психологу Карлосу Диасу и по четыре года медбрату Рикардо Альмирону и его руководителю Мариано Перрони. Баудри заявил, что, по его мнению, Луке с самого начала знал о риске смерти Марадоны и пытался переложить ответственность.

Позиция прокуратуры

Прокуратура просит назначить наказание шестерым из семи медицинских работников, представших перед судом. Для Луке обвинение требует 12 лет лишения свободы, для Форлини — 10, для Косачов — восемь, для Диаса — пять лет. В отношении врача Педро Ди Спаньи прокуратура просит оправдательный приговор.

Баудри также призвал немедленно арестовать Луке, Форлини, Косачов и Диаса в случае обвинительного приговора. Прокуратура не требовала такой меры пресечения.

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Обстоятельства дела

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от сердечно-дыхательной недостаточности и отека легких. До этого он находился под домашним медицинским наблюдением в Тигре недалеко от Сан-Исидро после операции по поводу субдуральной гематомы 3 ноября.

Семерым обвиняемым вменяют убийство в соответствии с юридической концепцией dolo eventual. Она предусматривает ответственность за смерть, когда человек сознательно допускает возможность того, что его действия или бездействие могут привести к гибели. Эксперты по делу свидетельствовали, что у Марадоны были проблемы с сердцем, вызвавшие отеки, которые не были должным образом пролечены.

Заключительные выступления должны завершиться 22 октября. Ожидается, что последнее заседание будет посвящено стороне защиты, а дата объявления приговора еще не определена.

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