Пашинян назвал условия окончательного мира между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обозначил условия, которые должны обеспечить окончательный мир с Азербайджаном после подписания и ратификации мирного соглашения. Среди основных пунктов он назвал определение границы между странами, урегулирование вопроса об анклавах и эксклавах, открытие транспортных маршрутов и отказ сторон от взаимных территориальных претензий.

По словам Пашиняна, делимитацию и демаркацию границы планируется проводить на основе Алма-Атинской декларации. Это, как отметил глава правительства, должно закрепить площадь территории Армении на уровне 29 743 квадратных километров.

Премьер считает, что анклавов и эксклавов не должно остаться по обе стороны границы. Для этого страны должны пропорционально обменяться территориями.

Он также выступил за открытие всех дорог и коммуникаций, в частности маршрутов, которые позволят соединять части Армении через территорию Азербайджана, а части Азербайджана — через Армению.

Еще одним условием Пашинян назвал полный отказ Еревана и Баку от любых претензий, упомянув «Карабах, Гардман, Ширван, Нахичевань», а также «Западный Азербайджан».

После контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Туркменистане Пашинян пришел к предварительному выводу, что сторонам удастся воплотить такую модель мира на практике.

Первый участок границы стран был предварительно согласован в апреле 2024 года. В августе 2025 года министерства иностранных дел опубликовали проект мирного договора, который предусматривает взаимное уважение границ в соответствии с Алма-Атинскими договоренностями.

Источник: Никол Пашинян/Instagram.

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