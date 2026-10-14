В США Министерство юстиции в среду подало уведомление об апелляции на решение федерального судьи, которое на неопределенный срок запрещает Белому дому исполнять запрет в отношении MS NOW, CNN и Politico. Об этом сообщает CNBC.

Апелляция Минюста

Уведомление об апелляции направили в Апелляционный суд США по округу Колумбия. Оно касается судебного предписания, которое блокирует применение Белым домом запрета против этих трех СМИ.

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Решение судьи

Апелляция была подана менее чем через сутки после решения окружного судьи США Тимоти Келли. Судья рассматривал дело трех СМИ, которые стали целью запрета президента Дональда Трампа.

Келли постановил, что MS NOW, CNN и Politico могут сохранить доступ к комплексу Белого дома. Решение суда низшей инстанции на неопределенный срок блокирует исполнение этого запрета, а Минюст США оспаривает его в апелляционной инстанции.

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