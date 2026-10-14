W Stanach Zjednoczonych Departament Sprawiedliwości w środę złożył zawiadomienie o apelacji od decyzji sędziego federalnego, która bezterminowo zakazuje Białemu Domowi egzekwowania zakazu wobec MS NOW, CNN i Politico. Informuje o tym CNBC.

Apelacja Departamentu Sprawiedliwości

Zawiadomienie o apelacji skierowano do Sądu Apelacyjnego USA dla Okręgu Kolumbii. Dotyczy ono nakazu sądowego blokującego Białemu Domowi stosowanie zakazu wobec tych trzech mediów.

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Decyzja sędziego

Apelację złożono mniej niż dobę po decyzji sędziego Sądu Okręgowego USA Timothy’ego Kelly’ego. Sędzia rozpatrywał sprawę trzech mediów, które były celem zakazu prezydenta Donalda Trumpa.

Kelly orzekł, że MS NOW, CNN i Politico mogą zachować dostęp do kompleksu Białego Domu. Decyzja sądu niższej instancji bezterminowo blokuje egzekwowanie tego zakazu, a Departament Sprawiedliwości USA ją zaskarża w instancji apelacyjnej.

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